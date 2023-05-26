В Петербурге электросамокат взорвался во время движения — видео

В Петербурге под мужчиной взорвался электросамокат, на котором он катался.

Инцидент случился на 13-й линии Васильевского острова. На кадрах видно, как человек едет на электросамокате, который неожидано взрывается и загорается прямо во время движения.

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45-летнего пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины 20-процентный ожог задней поверхности бедер и поясницы. Его поместили в ожоговую реанимацию.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.