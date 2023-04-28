В России хотят обязать владельцев электросамокатов ставить их на учет

Депутаты Госдумы предложили ввести обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Парламентарии разработали соответствующие поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Согласно им, владельцы электросамокатов и прочих СИМ должны будут в течение десяти дней после покупки поставить их на учет через портал «Госуслуги». Весь процесс будет проходить в режиме онлайн.

«После регистрации СИМ присваивается государственный регистрационный номер, владелец СИМ обязан разместить на СИМ государственный регистрационный знак, соответствующий действующим стандартам. Если конструкция СИМ не позволяет этого сделать, то эксплуатация такого СИМ на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается ужесточить ответственность за нарушения ПДД водителями СИМ – сумма штрафа будет составлять от 500 до 5000 рублей, либо арест до 15 суток за управление в нетрезвом виде.