Во Всеволожском, Выборгском и Кингисеппском районах прошли проверки примыканий дорог у карьеров к региональным трассам

Ранее Александра Дрозденко поручил дорожникам провести проверку примыканий у карьеров, на которые поступали обращения от жителей Ленобласти: «Чайко» и «Тайвань» у Первомайского, «Рудас» в Маннушкино, «Новосаратовское-1» в Мяглово, «5 квартал» у посёлка Боровинка. В ходе дорожного рейда примыкания были ликвидированы или заблокированы тяжелой техникой.

«Область будет прорабатывать механизм дальнейшего изменения законодательства, чтобы ответственность за перегруз была на как на грузоотправителе, так и на грузополучателе», — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Кроме того дорожники предотвратили завоз подозрительного грунта на поля у деревни Порошкино: съезд здесь убран, нарушители привлечены к ответственности.

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Отметим, что в Ленобласти работает Экомилиция, созданная на распоряжению губернатора Александр Дрозденко. Экомилиционеры патрулируют особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер, реагируют на сигналы граждан, бороться с нелегальными свалками, а также фиксируют и оценивают правонарушения.

Напомним, что о нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8(812)207-18-18 или в соцсетях областного регоператора. Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 апреля 2021 года в Ленобласти начали выдавать электронные разрешения – QR-коды – на перемещение отходов по территории региона. Для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. За исполнением использования QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области.