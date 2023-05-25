Александр Дрозденко предложил законодательно закрепить нормативы по запахам

Регламентировать требования к запахам от полигонов предложил губернатор Ленинградской области на заседании комиссии Госсовета по экологии

«Несмотря на то, что мы будем уходить от полигонов, необходимо установить нормативы и требования для полигонов по обязательному устранению запахов. Запахи, в которых зачастую нет никаких вредных веществ, раздражают людей. А поскольку требования по запахам в законодательстве не жёсткие, из-за этого возникают постоянные проблемы. Это вопрос надо решать», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Александр Юрьевич в своем выступлении также поблагодарил президента России и федеральные органы власти за поддержку инициативы региона по включению оздоровления Финского залива и Ладожского озера в нацпроект и предложил определить порядок финансирования проекта сбережения Ладожского озера и влияющих на него рек. Напомним, что проект по экологическому оздоровлению и защите водоемов в Ленобласти принят по примеру федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология».

Кроме того, Александр Дрозденко предложил усилить контроль за выдачей лицензий на переработку отходов частным компаниям, упростить процедуру оформления документов для рекультивации старых полигонов и свалок, разрешать перевод в лесные земли участки иных категорий и посадку леса там, создать федеральную программу берегоукрепления в потенциально опасных местах.

Вам будет интересно В Ленобласти смогут полностью отследить весь жизненный цикл отходов Ленобласть подключилась к пилотному проекту, который позволяет прослеживать перемещение твердых коммунальных отходов В рамках проекта данные передаются с устройств, установленных на... 28.03.2023 210

Отметим, что в Ленобласти работает Экомилиция, созданная на распоряжению губернатора Александр Дрозденко. Экомилиционеры патрулируют особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер, реагируют на сигналы граждан, бороться с нелегальными свалками, а также фиксируют и оценивают правонарушения.

Напомним, что о нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8(812)207-18-18 или в соцсетях областного регоператора. Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 апреля 2021 года в Ленобласти начали выдавать электронные разрешения – QR-коды – на перемещение отходов по территории региона. Для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. За исполнением использования QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области.