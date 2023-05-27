Из квартиры в Сертолово украли украшения на 530 тысяч рублей

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 26 мая около 21:30 обратилась 32-летняя жительница садоводства «Каскад» в микрорайоне Черная речка в Сертолово. В ее спальне на втором этаже дома побывал вор.

Чтобы попасть в помещение, он отжал стекло. Добычей злоумышленника стали пара золотых колец, цепочка, серебряные серьги и браслет. Материальный ущерб пострадавшей составил 530 тысяч рублей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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