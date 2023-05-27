Пассажирку вырезали из иномарки в Кобралово

По предварительным данным, 26 мая около 23:00 на улице Центральной в поселке Кобралово автомобиль марки Chevrolet выехал с проезжей части и наехал на трубу теплотрассы.

В салоне оказалась зажата 39-летняя пассажирка иномарки. Спасатели деблокировали ее при помощи гидравлического инструмента и передали скорой помощи. Женщина госпитализирована.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 103-й пожарной части. На месте аварии работали четыре человека и спецмашина.