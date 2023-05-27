Штрафы для чиновников за бездействие и дежурные отписки могут ввести в Петербурге

Чиновников в Санкт-Петербурге могут начать штрафовать за формальные отписки и бездействие. С инициативой введения санкций для госслужащих по всей стране выступили в Заксобрании города.

На заседании парламентарии рассмотрят вопрос о внесении в Госдуму РФ законопроекта о штрафах за формальные и пустые ответы должностных лиц на обращения граждан. Одним из разработчиков идеи является Андрей Рябоконь.

Депутат ЗакСа рассказал «Невским Новостям» о нововведении.

«Мы проанализировали статистику Верховного суда, что у нас за 2022 год было 275 тыс. исков, когда граждане России подавали в суды на обжалования решений либо бездействия органов государственной власти, чиновников. Около 40 % исков были удовлетворены, решения чиновников признавались незаконными. Но в настоящее время ответственности за незаконное решение не установлено. Суды признавали факт незаконных решений, нарушающих права граждан. А в федеральном законодательстве не содержится норм. Суды отменяли решения, поддерживали граждан, но это никаким образом не отражалось на тех должностных лицах, которые принимали решения», – пояснил Андрей Рябоконь

По словам депутата, число исков к чиновникам с каждым годом увеличивается на 20 %. Согласно проекту закона, первое нарушения обойдется представителю власти в 5-10 тыс. рублей, повторное в 10-20 тыс. рублей.