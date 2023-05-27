Молодая петербурженка спустя пять лет обвинила учителя истории в домогательствах

В полицию поступило сообщение от жительницы Санкт-Петербурга. По словам женщины, ее 20-летняя дочь призналась, что пять-шесть лет назад учитель истории одной из школ предлагал девочкам прислать их видео из душа и отправлял свои фото интимного характера.

Учреждение находится на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

По словам женщины, подруга дочери сохранила фотографии, которые присылал мужчина. Правоохранительные органы проверяют полученную информацию.