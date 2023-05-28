Под Приозерском спасли обессиленного нерпенка – фото

Истощенный нерпенок приплыл к воинской части в поселке Сторожевое в Приозерском районе Ленобласти.
Очевидцы обратились в «Фонд друзей балтийской нерпы». Сейчас малыш под присмотром специалистов и проходит реабилитацию.
Примечательно, что малыша спасли 25 мая, в этот день в России отмечался День нерпенка. Праздник призван привлечь внимание к сохранению и защите животных.
Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.
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11.05.2023 183