Под Приозерском спасли обессиленного нерпенка – фото

Истощенный нерпенок приплыл к воинской части в поселке Сторожевое в Приозерском районе Ленобласти.

Очевидцы обратились в «Фонд друзей балтийской нерпы». Сейчас малыш под присмотром специалистов и проходит реабилитацию.

Примечательно, что малыша спасли 25 мая, в этот день в России отмечался День нерпенка. Праздник призван привлечь внимание к сохранению и защите животных.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.