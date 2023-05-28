Под Приозерском спасли обессиленного нерпенка – фото

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Истощенный нерпенок приплыл к воинской части в поселке Сторожевое в Приозерском районе Ленобласти.

Очевидцы обратились в «Фонд друзей балтийской нерпы». Сейчас малыш под присмотром специалистов и проходит реабилитацию.

Ie4C2n6Zsw8
Фото: администрация Приозерского район

Примечательно, что малыша спасли 25 мая, в этот день в России отмечался День нерпенка. Праздник призван привлечь внимание к сохранению и защите животных.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

Вам будет интересно
Под Приозерском спасли обессиленного нерпенка – фото Приозерский район, нерпенок, Ленобласть
Еще одного истощенного нерпенка спасли рядом с поселком Запорожское
Истощенного нерпенка заметили в реке Бурная рядом с поселком Запорожское в Приозерском районе Ленобласти. Фото: Спасение тюленей 699-23-99, ВК Ослабшего детеныша доставили...
11.05.2023 183
Автор