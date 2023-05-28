Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола» 29 мая

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 29 мая, движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 29 мая с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Ограничения связаны с проходом вверх по реке малых ракетных кораблей «Одинцово» и «Советск».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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19.05.2023 149
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