Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола» 29 мая

В понедельник, 29 мая, движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 29 мая с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Ограничения связаны с проходом вверх по реке малых ракетных кораблей «Одинцово» и «Советск».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.