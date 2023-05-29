Иностранец на Kia сбил девятилетнего мальчика на самокате в Волосовском районе

По предварительным данным, 28 мая на первом километре дороги «Большая Вруда — Княжево — Овинцево» 32-летний гражданин Таджикистана на Kia Cerato сбил девятилетнего мальчика.
Ребенок, по предварительной информации, ехал по обочине дороги на самокате. С тяжелыми травмами пострадавший госпитализирован и находится в коме.
Известно, что водитель иномарки в 2022-23 годах к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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26.12.2022 2636