Иностранец на Kia сбил девятилетнего мальчика на самокате в Волосовском районе

По предварительным данным, 28 мая на первом километре дороги «Большая Вруда — Княжево — Овинцево» 32-летний гражданин Таджикистана на Kia Cerato сбил девятилетнего мальчика.

Ребенок, по предварительной информации, ехал по обочине дороги на самокате. С тяжелыми травмами пострадавший госпитализирован и находится в коме.

Известно, что водитель иномарки в 2022-23 годах к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.