Два человека пострадали в лобовом столкновении в Выборге – фото

Авария произошла 29 мая около 20:00 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Гагарина и Приморской в Выборге.

По предварительным данным, 60-летняя водитель Nissan Terrano начала поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра и не предоставив преимущество в движении встречному Toyota Fortuner, которым управлял 19-летний молодой человек.

В результате столкновения пострадала водитель Nissan, 17-летней пассажирке Toyota оказали медицинскую помощь на месте.

Фото: vk.com/vyborg_interesting