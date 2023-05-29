Два человека пострадали в лобовом столкновении в Выборге – фото

Авария произошла 29 мая около 20:00 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Гагарина и Приморской в Выборге.
По предварительным данным, 60-летняя водитель Nissan Terrano начала поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра и не предоставив преимущество в движении встречному Toyota Fortuner, которым управлял 19-летний молодой человек.
В результате столкновения пострадала водитель Nissan, 17-летней пассажирке Toyota оказали медицинскую помощь на месте.
Фото: vk.com/vyborg_interesting
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