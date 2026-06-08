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Режим работы КПП «Нарва-1» изменится с 15 июня

С 15 июня изменится режим работы пункта пропуска «Нарва-1» со стороны Эстонии.

Режим работы КПП «Нарва-1» изменится с 15 июня - При этом график работы МАПП «Ивангород» останется круглосуточным.
Фото: Северо-Западного таможенного управления

Пропуск лиц через пешеходный сегмент будет осуществляться с 07:00 до 19:00 ежедневно. При этом график работы МАПП «Ивангород» останется круглосуточным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургской таможни.

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Теги

Ленобласть Эстония КПП "Нарва1"
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В Ленинградской области появилась новая особо охраняемая природная территория

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал документ о создании новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Бокситогорском районе.

В Ленинградской области появилась новая особо охраняемая природная территория - Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.
Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

Заказник «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» занимает площадь почти в 7 тысяч гектаров. Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.

«Здесь настоящие лесные великаны. Ели — до 230 лет, сосны — до 340 лет. А отдельные деревья помнят начало XVII века — их возраст достигает 420 лет. Здесь нет следов хозяйственной деятельности. Только долины рек, болота, лесные острова. И жизнь», - отметил губернатор.

В заказнике обитают краснокнижные животные, такие как беркут, большой кроншнеп, бородатая неясыть и обыкновенная белка-летяга. Создание новой ООПТ осуществлено в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

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Теги

ООПТ Ленобласть Старовозрастные леса верховьев реки Колпь заказник Дрозденко

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