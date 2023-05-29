Ленобласть занимает третье место в России по производству цветов и грибов

По данным Минсельхоз РФ, Ленобласть выращивает 10% цветов России и 6,8% культивированных грибов.

«Такие результаты стали возможны благодаря строительству и государственной поддержке крупных тепличных комплексов. Регион компенсирует затраты на выращивание культур и капитальное строительство», — рассказ зампредседателя правительства Ленобласти — председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

Согласно опубликованной статистике, по итогам 2022 года на территории 47 региона выращено 39,5 млн штук цветов и 8,8 тонн грибов. Цветы выращивают шесть агропредприятий региона. В 2020 году в Ленинградской области произведено 33,6 млн штук роз, план на 2021 год – 35,2 млн штук роз. В 2019 году на территории Ленобласти было выращено 39,8 млн роз и тюльпанов.

Также по итогам 2022 года растениеводы Ленобласти произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.