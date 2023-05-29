Дорогу, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики, капитально отремонтируют

Срок проведения капремонта одной из основных региональных трасс Ломоносовского района рассчитан до 2025 года, госконтракт уже заключен.

Согласно заключенному государственному контракту, дорожники полностью заменят почти восемь километров дорожного полотна и основание от Аннино до Разбегаево, построят тротуары и освещение в границах населённых пунктов, а также заменят водопропускные трубы. Также обновится и мост через реку Стрелка.

Постоянное обновление сети региональных дорог Ломоносовского района продолжает несколько лет подряд по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». За два года область целиком обновила весь участок Гостилицкого шоссе от «Южного полукольца» до КАДа. Само шоссе по праву считается одной из наиболее загруженных региональных дорог, так как соединяет большую часть населенных пунктов Ломоносовского района с Санкт-Петербургом.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.