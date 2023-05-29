Анна Данилюк: «Предварительное голосование «Единой России» прошло в Ленобласти без нарушений»

В Ленинградской области завершилось электронное предварительное голосование «Единой России». В 2023 году избиратели голосовали за кандидатов в Законодательное собрание по Сертоловскому одномандатному избирательному округу № 5, за депутатов Колтушского поселения во Всеволожском районе и Волошовского поселения в Лужском районе.

По словам председателя оргкомитета Анны Данилюк, процедура голосования в Ленинградской области прошла без нарушений и жалоб. Были зафиксированы продолжительные ДДОС-атаки, но результаты были надежно защищены.

«Хочу поблагодарить всех проголосовавших за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе своего региона. Хочу напомнить, предварительное голосование – это своего рода фильтр, который способствует отбору достойнейших кандидатов от «Единой России», которые осенью станут участниками выборов», – отметила Анна Данилюк

Подробные результаты голосования в Ленинградской области станут известны 30 мая. Их озвучат на заседании организационного комитета.

Электронное голосование проходило 22-28 мая по первой, открытой модели. Выборщиком мог стать любой человек, проживающий на территории избирательного округа.