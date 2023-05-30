26 мая вручен Гран-при конкурса «Лидеры российского бизнеса»

В День российского предпринимательства в Москве состоялось вручение премий Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость-2022». Из рук президента РСПП Александра Шохина представители крупнейших российских компаний получили награды. Гран-при конкурса принимал гендиректор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Как сообщили в пресс-службе компании, прошлый год стал рекордным по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов – выпущено 11,1 млн тонн (почти 5% роста к 2021 году). Накануне Совет директоров ПАО «ФосАгро» признал успешным ход реализации Стратегии развития компании до 2025 года. Ведь с 2011 года капитализация ФосАгро выросла почти в 7 раз, достигнув триллиона рублей.

Гран-при вручается всего в пятый раз за 26-летнюю историю конкурса, при этом трижды именно ФосАгро удостоилась такой оценки жюри. Решение оргкомитета конкурса принято по совокупности побед в разных номинациях (всего их 16 в этом году) с учётом большого количества важных показателей: устойчивой динамики роста производственных показателей, увеличения производительности труда, реализации программы подготовки и развития кадров, значительного уровня финансирования и масштаба проектов в области природоохранной деятельности, высокого уровня социальной защиты работников и др.

Комментируя вручение награды, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, отметил: «Благодарю РСПП, оргкомитет премии за оказанную нашей компании честь. Главная награда самого престижного делового конкурса России — это прекрасный подарок ко Дню Химика для всего многотысячного коллектива Группы «ФосАгро», подтверждение правильности вектора развития компании. В прошлом году нам удалось сохранить уверенную динамику роста, несмотря на внешние вызовы. ФосАгро добилась значительных успехов, как в области производства и сбыта продукции, так и в части реализации инвестиционной программы, чётко исполняя взятые на себя обязательства в социальной сфере и сохраняя приверженность принципам ESG».

Как показывает аналитика компании, в развитие компании в 2022 году был вложен рекордный объём инвестиций – 63 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2021 году. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней по итогам 2022 года возросли сразу в 1,5 раза, превысив 59 млрд рублей. Объём поддержки социальных и благотворительных проектов увеличился почти в 2,5 раза (до 12,9 млрд рублей).

Для справки. Впервые Гран-При конкурса было вручено по итогам 2016 года. ФосАгро была признана победителем «за впечатляющие темпы роста и социальную ответственность ведения бизнеса по совокупности номинаций». Второй раз в истории Гран-при конкурса вручили за 2019 год, и снова компании «ФосАгро». В конкурсе за 2020 год Гран-при было присвоено ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Гран-при конкурса за 2021 год получили АФК «Система» и «Сахалин Энерджи».