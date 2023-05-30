Многих пациентов, страдающих от коронавируса, ошибочно направляли на искусственную вентиляцию легких.

Ученые из Национального института здравоохранения в Чикаго обнаружили, что неправильное лечение было одной из причин высокой смертности от COVID-19 во время пандемии. Подробности раскрывает «МК».

Многих пациентов с ковидом отправляли на искусственную вентиляцию легких, в то время как им требовалась терапия для лечения обычной пневмонии. Исследование специалистов показало, что медики, строго следующие «протоколам COVID», могли неумышленно причинить смерть большому числу госпитализированных пациентов. Анализ результатов вскрытий пациентов с COVID-19 выявил, что у 90% из них была обнаружена бактериальная пневмония, вызванная процедурой искусственной вентиляции легких. Кроме того, около 60% пациентов с COVID-19 получали неправильное лечение, что привело к массовым смертям.