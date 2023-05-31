Иностранец с монтировкой ограбил мужчину в Ломоносовском районе

Автор: Сергей Агутин
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Задержан 40-летний гражданин Республики Таджикистан. По версии следствия, в деревне Малые Горки в Ломоносовском районе 29 мая около 15:50 он ударил монтировкой 43-летнего жителя Петергофа.

Затем иностранец разбил стекло в Skoda Karoq, принадлежащем пострадавшему, и забрал из салона иномарки сумку с деньгами. В ней находилось 48 тысяч рублей.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом предплечья и ушиб головы. Подозреваемого задержали 30 мая в поселке Бронна. Известно, что он прибыл в Россию в январе 2016 года с целью работы.

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05.10.2022 3779

 

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