Роспотребнадзор: ни один пляж в Петербурге не соответствует санитарным нормам

Об этом сообщила начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ольга Смелова 31 мая.

«На сегодняшний день, как только установилась погода, управлением осуществлен отбор проб. По его результатам все водные объекты, используемые в летний период, не соответствуют требованиям санитарного законодательства, качество песка соответствует гигиеническим нормативам», – сказала Ольга Смелова

Управление Роспотребнадзора проводит мониторинг качества воды в акваториях, а также следит за почвой. Сотрудники ведомства делают тесты на санитарно-химический, микробиологический и паразитологический факторы.