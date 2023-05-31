Роспотребнадзор: ни один пляж в Петербурге не соответствует санитарным нормам

Об этом сообщила начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ольга Смелова 31 мая.
«На сегодняшний день, как только установилась погода, управлением осуществлен отбор проб. По его результатам все водные объекты, используемые в летний период, не соответствуют требованиям санитарного законодательства, качество песка соответствует гигиеническим нормативам», – сказала Ольга Смелова
Управление Роспотребнадзора проводит мониторинг качества воды в акваториях, а также следит за почвой. Сотрудники ведомства делают тесты на санитарно-химический, микробиологический и паразитологический факторы.
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31.05.2023 58