В России наступает эпоха IT-суверенитета

Сергей Перминов прокомментировал новые горизонты российского «инфотеха».

Мобильное приложение партии «Единая Россия» накануне было удалено из AppStore, а затем и из Google Play. Российская IT-индустрия ответила на попытки Запада ограничить Россию информационно стремительным развитием цифровой сферы и качественным импортозамещением ушедших с российского рынка сервисов. Об этом рассказывает Online47.

«Поведение западных ИТ-компаний, будь-то «Эппл», «Гугл», признанная экстремистской «Мета» и прочая, — все это проявления враждебного курса коллективного Запада, который, не скрывая, применяет манипуляции тем же гражданским инфотехом для попыток своих интервенций во внутреннюю жизнь, ослабления и разрушения государств, не подчиняющихся его «коллективной воле». — прокомментировал ситуацию Сергей Перминов.

Фото: Online47

Ранее стало известно, что Госдума порекомендовала запретить IT-специалистам работать удаленно.