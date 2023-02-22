Госдума порекомендовала запретить IT-специалистам работать удаленно

Решением задачи в рамках принятого постановления займутся Минцифры.

В Госдуме депутаты решили принять постановление, в рамках которого Минцифры рекомендуется заняться проработкой вопроса о запрете удаленной работы для IT-специалистов — сообщает Мойка78.

В документе уточняется, что Министерству цифрового развития вместе с Государственной думой рекомендуется найти рычаги запрета на удаленную работу за пределами РФ. Речь идет о специалистах, которые покинули страну после начала СВО.

Ранее стало известно, что жителям Петербурга назвали самые «дорогие» вакансии февраля на «удалёнке».