Один человек погиб в лобовом ДТП на трассе «Нарва»

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло ночью 2 мая на 62-м километре трассы «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, при неустановленных обстоятельствах 55-летний водитель грузовика с прицепом Scania выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с эвакуатором.

Один человек погиб в лобовом ДТП на трассе «Нарва» погиб водитель, нарва, Ленобласть, ДТП
Один человек погиб в лобовом ДТП на трассе «Нарва» погиб водитель, нарва, Ленобласть, ДТП
Фото: Поселок Бегуницы/ВКонтакте

Водитель эвакуатора от полученных травм погиб на месте. Прибывшие на место спасатели деблокировали погибшего.

Проводится проверка.

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