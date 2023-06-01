Один человек погиб в лобовом ДТП на трассе «Нарва»

Смертельное ДТП произошло ночью 2 мая на 62-м километре трассы «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, при неустановленных обстоятельствах 55-летний водитель грузовика с прицепом Scania выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с эвакуатором.

Фото: Поселок Бегуницы/ВКонтакте

Водитель эвакуатора от полученных травм погиб на месте. Прибывшие на место спасатели деблокировали погибшего.

Проводится проверка.