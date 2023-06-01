Суд частично удовлетворил иск незрячего местного жителя к городскому правительству.

Теперь незрячие петербуржцы смогут снимать намордники со своих собак-поводырей, находясь в метро. Такое решение принял городской суд Санкт-Петербурга в ответ на иск одного незрячего местного жителя, который ранее счел нужным добиться такого разрешения, передает объединенная пресс-служба судов.

Как сообщили в прокуратуре, прежнее ограничение противоречило федеральному законодательству. Кроме того, не было зафиксировано случаев нападения собак-проводников на людей в метро.