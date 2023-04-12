Незрячий петербуржец через суд хочет оспорить требование надевать на собаку-поводыря намордник в метро

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит иск владельца собаки-поводыря к правительству города и метрополитену. Он хочет добиться, чтобы в метро животным, сопровождающим незрячих, разрешили ездить без намордника.

Согласно действующим правилам, инвалиды могут бесплатно проводить в метро собаку-поводыря, но в наморднике и со специальным опознавательным знаком. Петербуржец не согласен с этими требованиями. Истец считает, что собака в наморднике не может поднять упавшую трость хозяина или другую оброненную им вещь. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Представитель метрополитена не согласился с его требованием. Он уточнил, что собака без намордника может покусать пассажиров. Теперь участники процесса ждут следующего судебного заседания.