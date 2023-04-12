Незрячий петербуржец через суд хочет оспорить требование надевать на собаку-поводыря намордник в метро

Автор: Гузель Галимова
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Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит иск владельца собаки-поводыря к правительству города и метрополитену. Он хочет добиться, чтобы в метро животным, сопровождающим незрячих, разрешили ездить без намордника.

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Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Согласно действующим правилам, инвалиды могут бесплатно проводить в метро собаку-поводыря, но в наморднике и со специальным опознавательным знаком. Петербуржец не согласен с этими требованиями. Истец считает, что собака в наморднике не может поднять упавшую трость хозяина или другую оброненную им вещь. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Представитель метрополитена не согласился с его требованием. Он уточнил, что собака без намордника может покусать пассажиров. Теперь участники процесса ждут следующего судебного заседания.

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Незрячий петербуржец через суд хочет оспорить требование надевать на собаку-поводыря намордник в метро суд, Петербург, метрополитен, Иск
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