Предварительное голосование партии «Единая Россия» признано состоявшимся

Как сообщает сайт ER.ru, серьезные нарушения не зафиксированы, процедура признана состоявшейся. Участие в предварительном голосовании «Единой России» приняли 3,17 миллиона человек в 55 регионах, где осенью состоятся 183 избирательные кампании.
«Выбрать наиболее достойных кандидатов нам помогают граждане. Предварительное голосование совершенствуется, становится надёжнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где использовалась смешанная форма, по понятным причинам. Отдельная благодарность всем, кто принял участие в предварительном голосовании, отвечал за организацию и проведение, особенно в новых регионах. Приоритетом была безопасность избирателей», – подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев
Секретарь Генсовета Андрей Турчак напомнил, что для участия в предварительном голосовании зарегистрировались 15,5 тысяч кандидатов. Из них 28% – в возрасте до 35 лет.
Отдельное внимание уделили участникам СВО. На предварительном голосовании их было больше 150 человек, все показали хорошие результаты. В Волгоградской области военный, участник СВО Александр Нелепин, получивший ранение и вернувшийся в регион, занял первое место в территориальной группе на выборах депутатов Волгоградской Думы.
Секретарь Генсовета сообщил, что 44 % кандидатов предварительного голосования – женщины. Более 50 % из них – беспартийные.
Отдельно секретарь Генсовета выделил участников кадрового проекта «ПолитСтарт».
Секретарь Генсовета остановился и на предварительном голосовании в новых регионах, где в процедуре приняли участие 466 тысяч человек. Из них почти половина – жители ДНР.
Он отметил, что самая высокая явка на предварительном голосовании была в Якутии и Ненецком автономном округе — 14%. Лидерами по общей численности проголосовавших стала Ростовская область — 316 тысяч человек, а также Башкирия — 250 тысяч.
Также Андрей Турчак сообщил, что на предварительном голосовании по довыборам в Госдуму по Симферопольскому одномандатному избирательному округу победу одержал депутат городского совета Симферополя Юрий Нестеренко.
В заключение Дмитрий Медведев отметил, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед оппонентами – они раньше заручились поддержкой граждан.
Также Генсовет «Единой России» предложил главам субъектов и депутатам возглавить списки партии на региональных выборах. Представленные кандидатуры должны выдвинуть на конференциях региональных отделений «Единой России».
Это: Александр Авдеев – на выборах депутатов Заксобрания Владимирской области; Александр Цыбульский – на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и Архангельской городской Думы; Юрий Бездудный – на выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа; Алексей Цыденов – на выборах депутатов Народного Хурала Бурятии; Бату Хасиков – на выборах депутатов Народного Хурала Калмыкии; Айсен Николаев – на выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия); Сергей Цивилёв – на выборах депутатов Заксобрания Кемеровской области; Игорь Кобзев – на выборах депутатов Заксобрания Иркутской области; Радий Хабиров – на выборах депутатов Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан; Василий Голубев – на выборах депутатов Заксобрания Ростовской области; Василий Анохин – на выборах депутатов Смоленской облдумы; Денис Пушилин – на выборах депутатов Народного Собрания ДНР; Леонид Пасечник – на выборах депутатов заксобрания ЛНР; Евгений Балицкий – на выборах депутатов Заксобрания Запорожской области; Владимир Сальдо – на выборах депутатов Заксобрания Херсонской области; Сергей Сокол – на выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия.
Электронное предварительное голосование проходило 22-28 мая 2023 года по максимально открытой модели, когда голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели. В четырех новых регионах процедура состоялась не только онлайн, но и очно.