От жителей Ленобласти ждут заявки на обеспыливание дорог

Речь идет только о тех участках дорог, которые проходят через города, поселки и деревни.

Заявки для проведения таких работ на региональных дорогах принимаются на горячей линии «Ленавтодора»: 8(812)251-42-84 (работает круглосуточно), а также через tg-канал или группу в ВК. Дорожники уточняют, что обеспыливание проводится только на тех участках дорог, которые проходят через населенные пункты.

Для того чтобы пыль не поднималась вверх, дорожные службы используют особый солевой раствор. Высыхая, раствор образует плотную корку, которая не позволяет подниматься пыли после проезда машин. Такая технология проводится до четырех раз за лето.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84, позвонив на которую можно узнать все о дорожных ремонтах в регионе или оставить заявку на ремонт дороги. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».