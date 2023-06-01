В стране закончился экзамен по второму обязательному предмету.

В четверг, 1 июня, российские выпускники сдавали экзамен по математике – второму обязательному предмету для получения аттестата.

В Ленинградской области базовый уровень точной науки выбрали порядка трех тысяч учащихся, профильный – около 2,3 тысячи школьников. В регионе экзамен проводился в 41 пункте, процесс контролировали 77 членов ГЭК, 41 руководитель пунктов, 773 организатора в аудитории и 400 за ее пределами. Итоги ЕГЭ базового уровня станут известны не позднее 16 июня, профильного – не позже 19 июня.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не собирается увеличивать количество обязательных предметов на ЕГЭ.