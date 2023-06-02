Пять типов людей, которые больше всего рискуют заболеть раком

Автор: Сергей Агутин
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По словам кандидата медицинских наук, хирурга-онколога Ивана Карасева, существует пять групп людей, которые больше всего подвержены раку.

Пятое место. Люди, у которых есть вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус Эпштейна – Барр, гепатит В и С. Первый при неблагоприятных условиях может приводить к раку шейки матки, второй – к раку носоглотки, лимфомам, раку желудка, гепатиты – к раку печени.

Четвертое место. Люди, контактирующие с токсическими или радиоактивными веществами. Они многократно повышают риск мутации в клетках.

Третье место. Люди, у которых кровные родственники болели раком. Самые наследуемые – это рак молочной железы, матки и рак ЖКТ.

«Уже со старта такие люди получили ген, который отвечает за мутации. Наша задача – минимизировать другие факторы вашей жизни, которые могут подстегнуть развитие онкологии», – пояснил Иван Карасев

Второе место. Курящие и регулярно употребляющие алкоголь. Эти два фактора негативно влияют на весь организм в целом, поэтому повышается риск развития раковой опухоли любого типа. Следует минимизировать сигареты и спиртное, а в идеале от них отказаться.

Первое место. Люди в возрасте. С возрастом организм слабеет, способность воспроизводить клетки без ошибок снижается, поэтому очень большое количество онкологии возникает именно у пожилых людей.

В беседе с «Доктором Питером» Иван Карасев отметил, что от этого фактора не уйти, но можно снизить риски уже в 30-40 лет, чтобы дожить до старости без «приключений».

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14.04.2022 3067
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