В Петербурге появится сервис для уведомления горожан об отключениях воды и света

В Петербурге разрабатывают онлайн-сервис для уведомления жителей города об отключениях воды, света и отопления.

Предполагается, что сервис войдет в экосистему «Цифровой Петербург. Система призвана обеспечить максимально простое и удобное уведомление жителей о перерывах в подаче воды, газа, электроэнергии и тепла.

Сейчас график планового отключения горячей воды опубликован на сайте Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Также горожане могут ознакомится с графиком на портале «Наш Санкт-Петербург», введя в разделе «Дома» свой адрес.