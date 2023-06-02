В Петербурге появится сервис для уведомления горожан об отключениях воды и света

В Петербурге разрабатывают онлайн-сервис для уведомления жителей города об отключениях воды, света и отопления.
Предполагается, что сервис войдет в экосистему «Цифровой Петербург. Система призвана обеспечить максимально простое и удобное уведомление жителей о перерывах в подаче воды, газа, электроэнергии и тепла.
Сейчас график планового отключения горячей воды опубликован на сайте Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Также горожане могут ознакомится с графиком на портале «Наш Санкт-Петербург», введя в разделе «Дома» свой адрес.
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01.06.2023 142