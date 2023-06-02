На территорию Выборгского района незаконно ввезли свиней с трихинеллезом

Специалисты ветеринарной службы Ленобласти обнаружили незаконный ввоз свиней на территорию Выборгского района.

Ветеринары взяли пробы у животных и выявили, что они больны трихинеллезом. Это заболевание опасно для человека, сообщили в управлении ветеринарии Ленобласти.

На данный момент проводятся мероприятия по ликвидации очага совместно с администрацией Выборгского района.

Вам будет интересно В России зафиксировано более тысячи случаев заражения корью - будут ли новые ограничения В Роспотребнадзоре прокомментировали распространение вируса. Как передает ведомство в своем Телеграм, всего в России с января по март выявлено 1089 случаев... 27.04.2023 184

Трихинеллез — это глистная инвазия, вызываемая паразитами рода Trichinella (Трихинелла). Эта болезнь характеризуется острым течением, лихорадкой, болями в мышцах, отеками и различными аллергическими проявлениями. Зарегистрированы случаи летального исхода трихинеллёза у людей.