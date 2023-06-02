Юные футболисты из Кингисеппа и Выборга представят регион на финале турнира «Кожаный мяч»

Футбольная команда «Фосфорит» из Кингисеппа впервые поедет на всероссийский финал турнира «Кожаный мяч-2023» среди участников 10-11 лет. «Фаворит» там уже играл

На прошедших региональных отборочных турнирах среди футболистов 10-11 лет кингисеппский «Фосфорит» победил в решающем матче подпорожский «Русич», а выборгский «Фаворит» обыграл команду из Луги среди участников 12-13 лет. В самой старшей возрастной категории среди юношей 14-15 лет чемпион определится 10 июня.

Среди девушек младшей и старшей возрастных категорий региональный этап выиграли воспитанницы Лесколовского центра образования. В средней возрастной категории — футболистки из Будогощи.

«Кожаный мяч» был создан в 1964 году по инициативе знаменитого советского вратаря Льва Ивановича Яшина и с тех пор неизменно собирает под своими знамёнами сотни тысяч мальчишек, мечтающих играть в футбол.