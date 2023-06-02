Ленобласть и группа компаний «Астра» объединят усилия по переходу на отечественные ИТ-решения

Ленинградская область и группа компаний «Астра» объединят усилия по обеспечению цифрового суверенитета 47 региона.

Цель соглашения – создание благоприятных условий для перехода органов государственной власти и местного самоуправления Ленобласти на российское ПО.

«Область уже достигла значимых результатов в сфере импортозамещения программных решений. Партнерство с лидирующими компаниями-разработчиками будет способствовать ускоренному переходу региона на экосистему отечественного ПО и достижению высоких показателей нацпроекта «Цифровая экономика», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Андрей Сытник.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала одним из лидеров цифровизации здравоохранения в 2022 году. Регион ежедневно передает на федеральный уровень 52 вида документов. 100% медучреждений региона используют медицинские информационные системы и взаимодействуют с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. В 2022 году более 6,3 млн записей к врачу – это 62% выполнялись через портал Госуслуги и сайт zdrav.lenreg.ru.