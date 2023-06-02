Петербурженка судится с роддомом из-за забытого в ней предмета — марлевого тампона.

В Петроградском суде слушается гражданское дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи родильным домом № 17 пациентке Людмиле. В феврале 2022 года ей там делали кесарево сечение. Об этом сообщает телеграм-канал Фонтанка SPB online.

После операции пациентку изводили непрекращающиеся боли внизу живота, анализы показывали активное воспаление. На УЗИ никаких аномалий не обнаружили, поскольку делали его трансабдоминально — с помощью наружного датчика через брюшную стенку. Решили, что все — от цистита и послеоперационного шва, который никак не хотел заживать. Мучения сопровождались невыносимым запахом из-за выделений.

«Муж говорил, что от меня исходит трупный запах. Его чувствовали все домашние, он заполонил квартиру», — рассказывает Людмила.

Через три недели после операции она отправилась в свою женскую консультацию. Доктор посадил ее в гинекологическое кресло и … долго тянул свернутый «прижившийся» к тканям окровавленный и загноившийся бинт (из него делают марлевый тампон), задыхаясь от источаемой им вони. Как говорит Людмила, длина размотанного тампона была более 1 метра, а может, и больше — никто не измерял, потому что в тот момент врач была озадачена одним делом — как можно быстрее упаковать его в полиэтиленовый пакет. И не в один. До сепсиса дело не дошло, а могло бы.

Фото: t.me/fontankaspb

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