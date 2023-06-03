За развращение школьницы в Колпино арестован мигрант

Молодой человек имеет временную регистрацию в квартире на улице Танкистов.

Как сообщают Невские Новости, в полицию обратилась бабушка ребенка. Полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в развращении петербургской школьницы. К стражам порядка 2 июня обратилась один из опекунов семиклассницы, рассказав, что мигрант домогался девочки в Колпино.

Известно, что иностранец приехал в Россию в феврале 2020 года. Он имеет временную регистрацию в квартире, в которой он и совершил преступление.

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Ранее стало известно, что в Тосненском районе 36-летний рецидивист развратил 15-летнего мальчика.