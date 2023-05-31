В полицию Тосненского района 29 мая обратилась жительница Тосно. Женщина рассказала, что ее 15-летнего сына развратил 36-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за половую связь с несовершеннолетними и растление детей.

По словам женщины, преступление произошло 17 мая в период с 17:00 до 23:00 в квартире дома на улице Горького. Было заведено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор.

Известно, что ранее мужчина неоднократно судим за половое сношение с подростками и развратные действия. После освобождения он находился под административным надзором, однако покинул место жительства без уведомления полиции.