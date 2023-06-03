В воскресенье в Петербурге пройдет «ЗаБег.РФ»

В забеге примут участие более 18 тысяч горожан.

В воскресенье, 4 июня, в Петербурге пройдет марафон «ЗаБег.РФ». Об этом сообщает piter.tv. Маршрут пройдет через центр города, в том числе по Дворцовой площади, Английской набережной, стрелке Васильевского острова, Троицкому мосту.

Бегуны стартуют в 09:00. Участники могут выбрать любую дистанцию: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км.

Принять участие в марафоне могут все желающие старше 6 лет. Вместе с горожанами на трассу выйдут спортсмены: гимнастка Ангелина Шкатова, футболист Вячеслав Малафеев, чемпион России по боксу Павел Сосулин.

Фото: Администрация Ленобласти

Ранее стало известно, что всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» перекроет движение в Гатчине.