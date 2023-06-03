В реке Лубье во Всеволожске нашли труп

Обглоданное рыбами тело находилось в двух метрах от берега.

Объеденное рыбами тело мужчины нашли в реке Лубье во Всеволожске — сообщают Невские Новости. 2 июня в полицию обратилась женщина, сообщив, что нашла мертвого мужчину в реке во Всеволожске.

Полицейские установили, что в двух метрах от берега в реке Лубье лежит труп неизвестного, объеденный рыбами. Тело направили в морг для установления причины смерти.

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Ранее стало известно, что автомобиль с двумя людьми утонул в реке под Кировском.