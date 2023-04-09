Автомобиль с двумя людьми утонул в реке под Кировском

Ночью 9 апреля в экстренные службы Ленобласти сообщили о том, что в Кировском районе Ленобласти в реке Назия утонул автомобиль «Нива» с людьми внутри.

Поисковые работы развернулись у поселка Приладожский. Машину извлекли на берег. Внутри находились 26-летний мужчина и 23-летняя девушка, они погибли.

По предварительным данным, водитель планировал вброд пересечь реку, однако не справился с управлением, и автомобиль смыло в русло. Один из пассажиров в последний момент успел выбраться.