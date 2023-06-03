В результате аварии в Ленобласти погиб водитель

На Мурманском шоссе столкнулись легковой автомобиль, грузовик и автобус.

Сегодня на 200 км Мурманского шоссе произошло столкновение легкового и грузового автомобилей и автобуса. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле и пожарные 132 ПЧ Леноблпожспаса деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Ранее стало известно, что страшная авария на Софийской улице могла случиться из-за отказавших тормозов.