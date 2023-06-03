Страшная авария на Софийской улице могла случиться из-за отказавших тормозов

Шестнадцать пострадавших и двенадцать столкнувшихся автомобилей по вине одного водителя.

Как сообщает 78.ru, инцидент произошёл в субботу утром. Столкнулись 12 автомобилей, пострадали 16 человек, в том числе дети пяти и четырнадцати лет. Двух петербуржцев доставили в тяжёлом состоянии в больницу. Ещё трёх человек пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Полиция задержала 37-летнего водителя грузовика.

Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга На месте массового ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что на Софийской улице столкнулись двенадцать автомобилей.