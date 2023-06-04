За год книги в России подорожали на 20%

За прошлый год книги подорожали на 15-20%, а до конца текущего года их стоимость увеличится еще на 15%.

Уточняется, что рост цен вызван нехваткой бумаги и изменением курса валют. Помимо этого, подорожание книжной продукции связано с повышением стоимости оборудования и запчастей из Европы, которые необходимы для книгопечатания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз и в издательства.

По словам экспертов, не исключено и снижение спроса на книги на фоне их подорожания — ценники отпугивают многих покупателей.