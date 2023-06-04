Массовая драка рабочих произошла у «Лахта Центра» в Петербурге — видео

Вечером 3 июня несколько десятков рабочих устроили драку у «Лахта Центра» в Петербурге.

Паблик «Mash на Мойке» отмечает, что участников драки разогнали в течение получаса. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Видео: Мэш на Мойке

«Известия» со ссылкой на работников стройки пишут, что драка произошла из-за бесплатной еды. Дело в том, что у «Лахта Центра» организовывают незаконную продажу еды, но приезжают полиция и останавливают эту деятельность. После чего рабочие пытаются забрать эту еду бесплатно, так как она остается бесхозной.