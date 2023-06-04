Массовая драка рабочих произошла у «Лахта Центра» в Петербурге — видео

Вечером 3 июня несколько десятков рабочих устроили драку у «Лахта Центра» в Петербурге.
Паблик «Mash на Мойке» отмечает, что участников драки разогнали в течение получаса. Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Видео: Мэш на Мойке
«Известия» со ссылкой на работников стройки пишут, что драка произошла из-за бесплатной еды. Дело в том, что у «Лахта Центра» организовывают незаконную продажу еды, но приезжают полиция и останавливают эту деятельность. После чего рабочие пытаются забрать эту еду бесплатно, так как она остается бесхозной.
Вам будет интересно
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что отмечаются факты «групповых нападений мигрантов с целью унижения русских». Он обратил внимание на...
14.05.2023 434