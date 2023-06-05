Нашествие гигантских утят для ванны: что происходит в Гонконге?

Жители Гонконга публикуют фотографии титанических резиновых уток для ванны. Это не фотошоп и не голограммы. Высота этих малышей составляет 18 метров.
Утята на фотографиях – это Doudle Ducks, которые путешествуют по планете и удивляют жителей разных стран. Проект создан одноименной компанией из США. Авторы катаются по миру с утками-гигантами, продают футболки и аксессуары.
Утята уже побывали в Японии, Торонто, Сан-Паулу, Лос-Анджелесе, Сеуле и многих других странах. На этот раз приплыли в Гонконг.
Фото: hypebeast.com
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