Нашествие гигантских утят для ванны: что происходит в Гонконге?

Автор: Сергей Агутин
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Жители Гонконга публикуют фотографии титанических резиновых уток для ванны. Это не фотошоп и не голограммы. Высота этих малышей составляет 18 метров.

Утята на фотографиях – это Doudle Ducks, которые путешествуют по планете и удивляют жителей разных стран. Проект создан одноименной компанией из США. Авторы катаются по миру с утками-гигантами, продают футболки и аксессуары.

Утята уже побывали в Японии, Торонто, Сан-Паулу, Лос-Анджелесе, Сеуле и многих других странах. На этот раз приплыли в Гонконг.

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Фото: hypebeast.com

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02.06.2023 179
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