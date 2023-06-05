Трое студентов устроили стрельбу в Кудрово

В полицию Всеволожского района 4 июня обратилась жительница Кудрово. На общем балконе на девятом этаже дома на Венской улице трое молодых людей стреляли из пистолета.

Прибывшие на место правоохранители задержали двух 21-летних студентов СПбГУ и их 22-летнего знакомого – владельца квартиры в доме, где произошла стрельба.

По версии следствия, около 08:00 молодые люди выпили спиртное, вышли на общий балкон и произвели два выстрела из пистолета в направлении улицы. Затем вернулись в квартиру, где также стреляли.

У молодых людей изъяли газовый пистолет, два патрона и четыре гильзы. В отношении студентов составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.