Трое студентов устроили стрельбу в Кудрово

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 4 июня обратилась жительница Кудрово. На общем балконе на девятом этаже дома на Венской улице трое молодых людей стреляли из пистолета.

Прибывшие на место правоохранители задержали двух 21-летних студентов СПбГУ и их 22-летнего знакомого – владельца квартиры в доме, где произошла стрельба.

По версии следствия, около 08:00 молодые люди выпили спиртное, вышли на общий балкон и произвели два выстрела из пистолета в направлении улицы. Затем вернулись в квартиру, где также стреляли.

У молодых людей изъяли газовый пистолет, два патрона и четыре гильзы. В отношении студентов составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

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