Чтобы уехать из Египта, туристам придется заплатить дополнительно

Египетские власти ввели новый туристический сбор для иностранцев. Так называемая выездная пошлина составит 100 египетских фунтов (около 262 рублей по текущему курсу) для всех лиц, покидающих страну. Деньги пополнят госбюджет.

Доплачивать, чтобы улететь из Египта или хотя бы перелететь в другой город, придется туристам в международном аэропорту Каира. Иностранцы, которые вылетают внутренними египетскими авиалиниями из столицы в другие города страны, должны будут оплатить 50 % – 50 египетских фунтов.

Пошлину не нужно будет платить туристам, которые отдыхают в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и других курортных городах. Также от уплаты решили освободить египетских и иностранных водителей грузовиков и автобусов, пересекающих границу.