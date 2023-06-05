В Петербурге на стройплощадке застрелили гендиректора строительной фирмы

Автор: Гузель Галимова
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Тело 47-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено сегодня утром, 5 июня, на территории одного из строительных объектов в Приморском районе Петербурга.

В настоящее время следователи совместно с криминалистами осматривают место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемых разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщают в СК по Петербурге.

По данным паблика «Мэш на Мойке», погибшим является генеральный директор строительной компании «Монолит» Виктор Алиев. В него выпустили семь пуль из пистолета ТТ. Убийство произошло на Глухарской улице.

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04.06.2023 117
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