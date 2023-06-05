В Петербурге объявлен план «Перехват» после убийства гендиректора строительной фирмы

В Петербурге объявили план «Перехват» для поимки подозреваемых в убийстве генерального директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева.

Полиция разыскивает синюю Skoda Rapid. Преступники могут быть вооружены.

Сегодня утром на стройплощадке на Глухарской улице обнаружили тело 47-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями. Предварительно, убит генеральный директор строительной компании «Монолит» Виктор Алиев. В него выпустили семь пуль из пистолета ТТ.

UPD. Синюю Skoda остановили у Троицкого моста — в салоне сидели мужчина и женщина. Их доставили в отдел для отработки на причастность к преступлению.