В Петербурге объявлен план «Перехват» после убийства гендиректора строительной фирмы

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге объявили план «Перехват» для поимки подозреваемых в убийстве генерального директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева.

Полиция разыскивает синюю Skoda Rapid. Преступники могут быть вооружены.

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Фото: t.me/mashmoyka

Сегодня утром на стройплощадке на Глухарской улице обнаружили тело 47-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями. Предварительно, убит генеральный директор строительной компании «Монолит» Виктор Алиев. В него выпустили семь пуль из пистолета ТТ.

UPD. Синюю Skoda остановили у Троицкого моста — в салоне сидели мужчина и женщина. Их доставили в отдел для отработки на причастность к преступлению.

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05.06.2023 70
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