Бюджетная поддержка семей с детьми в Ленобласти в 2023 году увеличена до 12,2 млрд рублей

С 2017 года в регионе в разы увеличилось количество детей и семей, которые получают социальную поддержку.

«Благодаря поручениям президента Российской Федерации у нас практически в 6 раз увеличилась бюджетная поддержка семей с детьми — с 2,2 млрд рублей в 2017 году до 12,2 млрд рублей в 2023-м», — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Также глава 47 региона отметил беспрецедентную поддержку от федерального бюджета, которая в 2017 году составляла 197 млн рублей, сейчас ― 4,5 млрд рублей. Как подчеркнули в областном правительстве, в регионе есть тенденция на увеличение рождаемости, в частности растет число рождений третьих и последующих детей.

«Люди понимают, что в регионе созданы условия для многодетных семей. Теперь наша задача увеличить число тех, кто решается завести первого и второго ребенка, чтобы мамы были уверены, что и финансово, и в карьере они не потеряют», – подчеркнул Александр Юрьевич.

Официально на территории региона в 2022 году родилось 12 204 ребенка, из них меры соцподдержки получают 14 913 детей, среди которых только у 6 996 детей — место рождения — Ленобласть, а у остальных Санкт-Петербург и другие уголки России.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.