Поезд под Кировском насмерть сбил 11-летнего ребенка

Вечером 5 июня в полицию поступило сообщение о теле, которое обнаружили у железнодорожных путей перегона «Горы – Мга» в Кировском районе Ленобласти.

В нем, по предварительным данным, опознали 11-летнего мальчика, который несколькими часами ранее ушел гулять и не вернулся. Родители заявили в полицию, сообщив, что из-за особенностей здоровья ребенок не разговаривает и с трудом понимает речь.

У погибшего зафиксированы травмы от наезда поезда. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает Западное межрегиональное управление СК на транспорте.

Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье, в поле зрения правоохранителей она не попадала.